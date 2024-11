START UP INNOVATIVE: A TERAMO LA FINALE INTERREGIONALE DEL PREMIO CAMBIAMENTI

TERAMO – Saranno quindici le imprese (tredici abruzzesi, due del Molise) a contendersi la finale interregionale del Premio Cambiamenti, il concorso voluto da Cna Artigiani Imprenditori d’Italia per sostenere e valorizzare le giovani imprese innovative, giunto quest’anno alla sua ottava edizione.

A ospitare l’evento conclusivo, rispettando una formula originalissima tra le diverse finali regionali, sarà l’Università di Teramo, dopo che nelle edizioni passate sono stati coinvolti anche gli atenei dell’Aquila e di Chieti-Pescara: appuntamento fissato alle 9,30 di martedì 19 novembre prossimo nell’aula tesi “Maria Luisa Bassi”, al “Polo D’Annunzio” del Dipartimento di Scienze della Comunicazione.

A scegliere quale tra le start-up finaliste potrà accedere all’atto conclusivo nazionale in programma a Roma a dicembre – dove è in palio una ricca dotazione di premi, a cominciare dai 20mila euro offerti al primo classificato – sarà il voto combinato della giuria tecnica e della platea di studenti. Platea cui la giuria tecnica, composta da esperti in materia di impresa, innovazione, informatica, nuove tecnologie, con esponenti delle due Camere di commercio abruzzesi (Salvatore Florimbi, Andreea Mighiu, Giorgio Calisi, Daniele Fulvimari, Wolfango Anzellotti) fornirà l’elenco delle quindici finaliste, selezionate all’indomani della chiusura delle iscrizioni al Premio il 30 settembre scorso. Data in cui l’Abruzzo ha presentato ai nastri di partenza ben 77 imprese (oltre le 6 del Molise), qualificandosi così come la quarta in assoluto dopo Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia: un dato lusinghiero, che conferma la forte vocazione del nostro territorio a sviluppare nuove imprese innovative, con 27 presenze della provincia di Pescara, 18 di Chieti, 20 dell’Aquila (quattro delle quali dell’area della Marsica), 12 di Teramo. Oltre, come detto, alle sei del Molise.

Ed eccoli qui i nomi delle quindici imprese finaliste, con le sigle delle loro province d’origine tra parentesi: Acube (Te); Cobalto (Cb); eWorking (Pe); Eron Technology (Aq); Flyscabris (Ch); Hexergy (Cb); Kulto (Te); Mind Smart (Pe); Orbita Technologies (Ch); Popup (Te); Thetis (Ch); Trace Technologies (Te). Imprese cui vanno aggiunti – ed è questa una delle novità più significative di questa edizione – anche tre spin-off generati all’interno degli atenei abruzzesi: ovvero Algo Biotechnologies (Chieti); Macfactory (Teramo) e Snaptech (L’Aquila).

L’intenso programma della giornata prevede, dopo i saluti della direttrice del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Paola Besutti, del docente di Strategia aziendale Entrepreneurship, Antonio Prencipe, e dei presidenti provinciale e regionale della Cna, Bernardo Sofia e Savino Saraceni, l’intervento del responsabile dell’europrogettazione di Cna Abruzzo, Mirco Mirabilio.

Subito dopo, il via al concorso tra i quindici sfidanti, condotto dal coordinatore di Cna Giovani Imprenditori Abruzzo, Marco Tuci: i partecipanti avranno due minuti di tempo a testa per convincere i presenti a esprimere un voto a loro favore, voto che andrà ad integrarsi a quello della giuria tecnica. In attesa del conteggio dei voti e della premiazione, a fine contest sono previsti gli interventi del responsabile nazionale del Premio, Luca Iaia; della presidente regionale di Cna Giovani Imprenditori, Daniela Giangreco; e del direttore regionale di Cna Abruzzo, Silvio Calice, che concluderà l’evento.