START UP: L’AQUILANA BCC STUDIO RICEVE PREMIO “AMERICA INNOVAZIONE” ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

L’AQUILA – Una startup abruzzese, con sede a L’Aquila, tra le eccellenze italiane dell’innovazione: è la BCC Studio S.r.l., che ha ricevuto il 7 aprile alla Camera dei Deputati il “Premio America Innovazione”, riconoscimento assegnato ogni anno dalla Fondazione Italia USA alle 300 startup più innovative d’Italia.

A guidare il team che ha ritirato il premio il socio fondatore della BCC Studio il Massimiliano Nibid e l’ingegnere Sante Facchini, che ha sviluppato alcuni progetti di dottorato all’interno della società.

BCC Studio ha meritato il premio in particolare per il brevetto “Smart Business Network”, che consente di automatizzare le regole giuridiche delle Reti d’Impresa italiane attraverso l’uso di Smart Contract su Blockchain, al fine di rendere le relazioni tra imprese più trasparenti, sicure ed efficienti grazie alla digitalizzazione dei processi legali e gestionali.

Il premio, conferito nell’ambito di un evento istituzionale di alto profilo, “riconosce l’eccellenza e l’impatto delle startup capaci di affrontare con visione e competenza le sfide del mercato globale”.

BCC Studio ha ritirato la pergamena ufficiale assegnata per “meriti di innovazione e competitività tecnologica”.

“L’Italia conta oltre 9.000 Reti d’Impresa attive e più di 50.000 aziende coinvolte. Con il nostro metodo, puntiamo a trasformare questa struttura in un ecosistema digitale modulare, scalabile e trasparente – spiega il team di BCC Studio – L’obiettivo è industrializzare il nostro brevetto e portarlo prima nel mercato nazionale e poi nei contesti internazionali. Per BCC Studio, questo traguardo segna un’importante validazione del proprio modello di business, ma anche un punto di partenza verso nuove collaborazioni, investimenti e opportunità di crescita.

Il Premio America Innovazione offre alle startup premiate l’accesso a una borsa di studio per il master “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”, pensato per formare imprenditori capaci di rappresentare l’eccellenza italiana nel mondo.