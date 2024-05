STASERA CONCERTO IN ONORE DI SAN BERNARDINO CON L’ORCHESTRA DA CAMERA AQUILANA

L’AQUILA -Torna anche quest’anno il tradizionale concerto che l’Orchestra da Camera Aquilana, diretta dal maestro Carmine Gaudieri, esegue in onore di San Bernardino, compatrono della città dell’Aquila. Giunta alla sua 11/a edizione, l’iniziativa è in programma stasera alle 21 nella basilica di San Bernardino, proprio nel giorno di apertura delle celebrazioni dedicate al Santo.

Un concerto di musica sacra per sottolineare la solennità della ricorrenza religiosa (il 20 maggio è il giorno in cui è ricordato il Santo da Siena). Quest’anno, è prevista anche la partecipazione della Corale In Canto dell’Aquila diretta dal maestro Vittorio Lucchese.

La manifestazione prevede, quindi, l’esibizione dell’Orchestra da Camera Aquilana con un programma di musica barocca con i brani più conosciuti del periodo, tra cui la sinfonia in Sol maggiore di Albinoni, lo Stabat Mater di Vivaldi per contralto e orchestra, le celeberrime ombra mai fu di Handel affidata al tenore Benedetto Agostino, l’Ave Maria di Caccini affidata al soprano Lucia Vaccari e, per concludere, il Magnificat di Vivaldi per soli coro e orchestra con i solisti Lisa Brandolini (contralto), Lucia Vaccari e Marianna Volkova (soprani).