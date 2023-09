STATALE 151 LORETO APRUTINO, BLASIOLI (PD): ”ROTATORIA AL BUIO DA UN ANNO”

LORETO APRUTINO – “Circa un anno fa, lungo la ss 151 che conduce al centro di Loreto Aprutino, e specificamente nel tratto compreso fra contrada Sablanico e contrada Collefreddo, è stata installata una rotatoria, la cui realizzazione aveva suscitato non poche polemiche per via degli ingenti volumi di traffico che caratterizzano l’arteria in questione. Tuttavia, ad allarmarci non è tanto la pericolosità della rotonda, quanto il fatto che a distanza di un anno, sebbene ai lati della carreggiata siano presenti i lampioni, il tratto sia ancora sprovvisto di illuminazione pubblica”.

Così riferisce del disservizio, in una nota, il consigliere regionale Pd Antonio Blasioli, che aggiunge: “Un’assenza che chiaramente pregiudica la percezione della rotatoria ed è in netto contrasto con le prescrizioni del codice della strada”.

“In sostanza, dal momento dell’inaugurazione – prosegue il consigliere – la rotatoria è rimasta perennemente al buio, ed è segnalata esclusivamente da un cartello lampeggiante, come dimostrano le foto in allegato. Condizioni che con ogni evidenza determinano un concreto pericolo per quanti la percorrono nelle ore serali”.

“Non sappiamo quali siano le problematiche alla base della mancata attivazione dell’illuminazione ma, dato che la rotatoria è transitabile, immaginiamo che l’opera sia stata collaudata. Sollecitiamo pertanto l’Anas ad attivarsi quanto prima per ripristinare le condizioni di sicurezza stradale. Qualora non dovessero esserci sviluppi, presenteremo un’interpellanza in consiglio regionale per indurre la giunta Marsilio ad intervenire”, conclude Blasioli.