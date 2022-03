STATALE 16, PAOLUCCI: “FERMARE PROGETTO SEGNO DI VICINANZA A VASTO, ORA UNITI VERSO NUOVO PIANO”

VASTO – “L’approvazione ieri in Consiglio regionale della mozione presentata dal collega Pietro Smargiassi che impegna la giunta Marsilio a fermare il progetto dell’Anas della variante alla Statale 16 è un chiaro e netto segnale di vicinanza alla Città di Vasto e che l’unico percorso da compiere per un’infrastruttura così importante è quello di ascoltare il territorio e le voci dei cittadini, fortemente contrari al progetto in questione”.

Si è espresso così in una nota il capogruppo Pd Silvio Paolucci, fra i firmatari della mozione passata in Consiglio che impegna la Giunta regionale a opporsi alla realizzazione della variante Statale 16 nel tratto Vasto Sud-San Salvo.

“Il progetto Anas – riprende Paolucci – è un progetto altamente impattante dal punto di vista ambientale in un territorio anche fragile dal punto di vista idrogeologico. Occorreva dunque dare un segnale forte e trasversale di vicinanza al territorio e così è stato”.

“Ora bisogna procedere, uniti, verso un progetto che non preveda gallerie, ponti e viadotti, ma che preservi e salvaguardi ambiente e paesaggio, punto di forza della costa adriatica e di quella vastese in particolare. Decongestionare il traffico sulla Statale 16 nel tratto compreso tra Vasto e San Salvo è fondamentale, ma si opti per soluzioni più sostenibili, coinvolgendo anche la provincia di Chieti che ha allo studio soluzioni che vanno in tale direzione”.