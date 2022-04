STATALE 16 VASTO, FEBBO: “BENE RAVVEDIMENTO MENNA, MALE LA DIMENTICANZA”

CHIETI – “Con piacere prendo atto del ravvedimento da parte del presidente della Provincia e sindaco di Vasto sull variante alla SS 16, valutando positivamente il progetto e studio di fattibilità economico finanziario del 2002 2003 della Provincia”.

Così, in una nota, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo che aggiunge: “Lo stesso progetto era stata indicato ed esposto dall’ingegner Edmondo Laudazi, amministratore di Vasto di lungo corso nonché apprezzato professionista, a più riprese finanche nell’ultima riunione pubblica di sabato 12 marzo, a cui ho partecipato pur non essendo stato invitato dallo stesso Menna ( prima dimenticanza)”.

“Nel 2002-2003 la Provincia di Chieti da me guidata diede incarico al professor ingegnere Antonio Montepara, allora docente oggi direttore del Dipartimento Ingegneria e Architettura Università di Parma di elaborare un progetto di fattibilità e relatrice studi economici per la variante SS 16. Documento di altissimo valore che è rimasto a disposizione dell’Ente e su cui mi sono più volte confrontato con Anas ed Autostrade, finanche nel periodo 2009 2014 durante il Governo regionale Chiodi dove ricoprivo l’incarico di assessore all’agricoltura. Un progetto che peraltro tiene conto pienamente delle esigenze anche dei territori interni nonche dello sviluppo turistico ed economico del Vastese”.

“Spiace evidenziare che anche in questo caso il presidente sindaco abbia dimenticato (per la seconda volta) il mio nome. Comunque va bene lo stesso importante è il ravvedimento”, chiosa Febbo.