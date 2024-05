STATI UNITI D’EUROPA: RENZI ULTIMO IN LISTA, C’E’ ANCHE CECCHI PAONE

ROMA – C’è anche Alessandro Cecchi Paone (detto Cecchi detto Pavone) tra i candidati nel Nord Ovest per la lista degli Stati Uniti D’Europa.

Matteo Renzi, come annunciato, è l’ultimo nome in 4 circoscrizioni su 5 (tranne il NOrd-Est) mentre Emma Bonino guida la corsa per le elezioni europee nel Nord Ovest.

Di seguito i candidati della lista Stati Uniti d’Europa:

– Nord Ovest 1 Emma Bonino 2 Gianfranco Librandi 3 Raffaella Paita detta Lella 4 Marco Taradash 5 Paolo Giovanni Micheli detto Paolo Micheli 6 Alessandro Cecchi Paone detto Cecchi detto Pavone 7 Patrizia De Grazia 8 Enrica Cattaneo 9 Nadia Gallo 10 Maria Mikaelyan 11 Vittorio Barazzotto 12 Matteo Di Maio 13 Federico Rossi 14 Simona Emanuela Anna Carolina Viola 15 Luca Perego 16 Davide Falteri 17 Daria De Luca 18 Alessandra Franzi 19 Antonella Soldo 10 Matteo Renzi

Italia insulare 1 Rita Bernardini 2 Francesco Concetto Calanna 3 Fabrizio Micari 4 Valentina Falletta 5 Pietrina Putzolu 6 Luca Ballatore 7 Carola Politi 8 Matteo Renzi

– Nord Est 1 Graham Robert Watson 2 Antonella Soldo 3 Giulia Pigoni 4 Davide Bendinelli 5 Gabriella Chiellino 6 Muharem Saljihu detto Marco 7 Maria Laura Moretti 8 Giorgio Pasetto 9 Francesco Bragagni 10 Marina Sorina 11 Luigi Giordani 12 Fabio Valcanover 13 Aurora Pezzuto 14 Nicola Cesari 15 Kateryna Shmorhav detta Katya

– Italia centrale 1 Giovanni Domenico Caiazza detto Giandomenico Caiazza 2 Emma Bonino 3 Marietta Tidei 4 Eric József 5 Emanuela Pistoia 6 Rosa Maria Di Giorgi 7 Olga Surinova 8 Gerardo Stefanelli detto Stefano 9 Gianluca Carlo Misuraca 10 Silvia Bertolucci 11 Manuela Albertella 12 Giuseppina Bonaviri 13 Francesco Cappelletti 14 Tiziano Busca 15 Matteo Renzi

– Italia meridionale 1 Vincenzo Maraio detto Enzo 2 Manuela Zambrano 3 Nicola Caputo 4 Alessandrina Lonardo Mastella detta Sandra Mastella 5 Teresa Bellanova 6 Caterina Miraglia 7 Alfonso Maria Gallo 8 Emanuela Pistoia 9 Massimiliano Stellato 10 Stefano Mascaro 11 Adriano Pasculli De Angelis detto Pasculli 12 Giovanna Catacchio 13 Giuseppe Varacalli detto Pino 14 Filomena Greco 15 Antonio Rubino 16 Elenora Stomeo detta Claudia 17 Annunziata Paese detta Nunzia 18 Matteo Renzi.