STATO DI AGITAZIONE DI AMBIENTE SPA: VERTENZA VERSO SOLUZIONE DOPO SUMMIT IN PREFETTURA A PESCARA

PESCARA – Si è svolto oggi, su invito del prefetto di Pescara, un incontro tra i vertici aziendali di Ambiente s.p.a. e i rappresentanti delle segreterie provinciali di Fp Cgil e Uiltrasporti in merito a un preannunciato stato di agitazione sindacale per la modifica di alcune turnazioni notturne degli operatori in servizio ad Ambiente, società partecipata del Comune di Pescara, che si occupa dello smaltimento dei rifiuti, della pulizia e di alcuni servizi cimiteriali nel territorio provinciale.

Al termine della riunione, le parti interessate hanno stabilito che il tema della turnazione verrà risolto con una proposta aziendale, da applicare dal 22 ottobre 2024. Ambiente s.p.a., dal canto suo, rende noto il presidente, Riccardo Chiavaroli, ha ribadito la massima e puntuale attenzione alle esigenze lavorative e sulla sicurezza del personale, confermando la consueta attenzione al dialogo e alla risoluzione congiunta dei problemi, con ciò presumendo che verranno quindi sospese e annullate le procedure di agitazione e sciopero.