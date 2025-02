TRASPORTO PUBBLICO: STATO DI AGITAZIONE LAVORATORI TUA. I SINDACATI, “NUOVE INIZIATIVE IN ARRIVO”

PESCARA – In arrivo nuove iniziative dei lavoratori della società del trasporto pubblico regionale Tua, già in stato di agitazione.

Come si legge in una nota, infatti, giovedì alle 10.30, nella sede della Cgil a Pescara si terrà una conferenza stampa organizzata dalle segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl. Uiltrasporti e Faisa Cisal in merito alla vertenza. “In tale occasione verranno illustrate le motivazioni alla base della vertenza e le iniziative che le organizzazioni sindacali intraprenderanno per fronteggiare il progressivo deterioramento della qualità del servizio pubblico offerto e il costante peggioramento delle condizioni di lavoro e dei salari dei dipendenti”.