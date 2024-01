STATO DI CALAMITA’ AGRICOLTURA: PAOLUCCI, “RISULTATO PORTA ANCHE FIRMA DEL PD”

L’AQUILA – “Il riconoscimento dello stato di calamità per il comparto agricolo è una buona notizia per l’Abruzzo, ma lo sarà completamente quando avremo certezza anche delle risorse messe a disposizione dal Governo per i nostri agricoltori danneggiati. Da mesi siamo al fianco di migliaia di imprese piegate dal maltempo della scorsa primavera e da mesi chiediamo sostegni, risorse e supporto per il comparto primario, che sono arrivati solo dopo il Consiglio regionale straordinario di fine ottobre chiesto dal Pd e dalle altre forze di centrosinistra. Un’iniziativa che ha dato una decisa accelerazione anche alla richiesta di riconoscimento dello stato di calamità da parte della Regione, inviato a metà novembre e che oggi l’Abruzzo incassa, anche se con più di un’incognita”.

Così, in una nota, il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci alla notizia arrivata ieri dal Ministero.

“Un risultato c’è, a breve i nostri agricoltori potranno richiedere i fondi in via ufficiale, dichiarando i danni subiti – precisa Paolucci – . L’incognita, però, riguarda gli importi a disposizione, non essendo l’Abruzzo l’unica regione a cui vanno ed essendoci solo 300 milioni nel fondo nazionale a cui attingono tutte le emergenze, non solo quella agricola. Una cifra risicata, considerato che l’importo stimato dei danni avuti da tutte le regioni arriva a 1,5 miliardi di euro. Dunque continueremo a sollecitare la Regione Abruzzo perché il nostro settore primario venga tutelato e possa rialzarsi, ringraziamo le associazioni agricole che sono state per noi non solo riferimento importante affinché si arrivasse a un risultato, ma anche soggetto di tutela, perché la politica potesse fare la sua parte e dare ascolto alle giuste istanze di migliaia di agricoltori in estrema difficoltà. Grazie a questa positiva sinergia e attraverso il Consiglio straordinario abbiamo ottenuto fondi che la Regione non aveva stanziato, oltre 12,7 milioni di euro di cui 5.2 immediatamente disponibili e che, insieme a quelli dello stato di emergenza, restituiranno respiro a tantissime imprese”.

“Vogliamo credere che la concessione da parte ministeriale derivi dall’urgenza, per questo chiediamo con forza che siano chiare anche le risorse a disposizione a copertura dello stato di emergenza, per non correre il rischio che tale novità finisca fra gli annunci a effetto della incalzante campagna elettorale per il voto di marzo”, conclude.