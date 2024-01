STATO DI CALAMITA’ IN ABRUZZO: MONTEPARA, “DECRETO ESSENZIALE, LA FILIERA FUNZIONA”

PESCARA – «Dopo i circa venti milioni di euro messi in bilancio dalla Regione Abruzzo nell’ultimo biennio, è finalmente arrivato anche il riconoscimento da parte del Governo dello stato di calamità naturale per l’agricoltura abruzzese».

A sottolinearlo, dopo le parole del presidente Marco Marsilio, è il consigliere regionale e presidente della I Commissione Bilancio e Affari Generali, Fabrizio Montepara, che rimarca come «quando la filiera tra Governo centrale e Regione funziona, i risultati si vedono». Il decreto è la giusta conclusione dell’attento e preciso lavoro di documentazione della Regione Abruzzo e l’annuncio è arrivato proprio a seguito di una riunione tra il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, il vice presidente della Regione Abruzzo e assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente ed il sottosegretario Luigi D’Eramo.

«Il decreto arriva nei modi e nei tempi giusti dopo le nostre forti richieste a causa degli ingenti danni che hanno messo in ginocchio un settore strategico per la regione – conclude Montepara – Il provvedimento riconosce poi l’Abruzzo come regione maggiormente colpita e quindi destinataria della quota maggiore dei fondi a disposizione e non posso che esserne soddisfatto dato il mio impegno continuo proprio nei confronti dell’agricoltura come motore trainante della nostra economia».