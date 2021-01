STATO-REGIONI, BOCCIA: “APPROVATO PIANO PANDEMICO INFLUENZALE”

ROMA – La Conferenza Stato-Regioni, convocata in seduta straordinaria e presieduta dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, ha approvato l’intesa sul Piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale per il triennio 2021-2023.

Oltre al ministro, in collegamento anche la sottosegretaria al ministero della Salute Sandra Zampa, il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, diversi governatori e assessori regionali. Il Piano è stato predisposto dal ministero della Salute, sulla base delle raccomandazioni dell’Oms, l’Organizzazione mondiale della Sanità; in ambito nazionale, trae il suo fondamento dal Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 e dal Piano nazionale della prevenzione vaccinale del gennaio 2017. Tra le finalità, quella di “facilitare, oltre al processo decisionale, l’uso razionale delle risorse, l’integrazione, il coordinamento delle Regioni e degli attori coinvolti e la gestione della comunicazione”.

Questo piano, terminata la pandemia da Coronavirus, “guiderà le azioni del Governo, degli operatori sanitari, del mondo socioeconomico e della popolazione stessa per consentire un ritorno alle normali attività, tenendo conto della possibilità di nuove ondate dell’epidemia”, spiega una nota del ministero per gli Affari regionali.

