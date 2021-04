STATUTO AMP TORRE CERRANO, PREVISTO ADEGUAMENTO A NUOVE NORMATIVE PER RISPETTO PARITA’ DI GENERE

PINETO – Presa d’atto del disciplinare integrativo del regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Amp e modifiche allo statuto, sono stati questi i principali punti all’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci dell’Amp Torre del Cerrano che si è svolta ieri pomeriggio, 27 aprile 2021.

Alla presenza del presidente dell’Assemblea dell’Amp nonché sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, del sindaco di Silvi, Andrea Scordella, e della consigliera delegata dalla Provincia di Teramo, Beta Costantini, sono stati approvati tutti i punti e si è deliberato l’avvio di un iter che porterà ad aggiornare lo statuto per adeguarlo alle più recenti normative, con particolare attenzione a quelle sulla parità di genere all’interno degli organismi rappresentativi degli enti pubblici.

Nel corso dell’assemblea quindi c’è stata la presa d’atto del disciplinare che viene aggiornato annualmente e anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattiva delle Aree Marine Protette. Stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all’interno dell’Area Marina Protetta, nel rispetto della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo dell’AMP e in particolare in relazione al Regolamento di Esecuzione e Organizzazione (Reo). Il disciplinare, contenente anche i corrispettivi e le sanzioni, è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare. Inoltre si è deciso di iniziare a lavorare per la modifica dello statuto con particolare attenzione al rispetto della parità di genere, provvedendo anche al suo adeguamento alle normative vigenti. Lo statuto è stato approvato nel 2008 e ha subìto successivamente alcune modifiche, (in particolare nel 2010, 2011, 2014 e 2015) ma a seguito di queste sono intervenute ulteriori riforme legislative. Si è ritenuto necessario effettuare quindi una operazione di aggiornamento al fine di renderlo adeguato alle attuali esigenze.