STAZIONE-BORGO RIVERA L’AQUILA: “VIABILITA’ VELOCE E VALORIZZAZIONE 99 CANNELLE”, OK GIUNTA A PIANO

L’AQUILA – Via libera della giunta comunale al Piano di recupero urbano per la riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria della città dell’Aquila.

Il programma di interventi, proposto dall’assessore all’Urbanistica Francesco De Santis, può contare su una dotazione finanziaria di 14,5 milioni stanziati con delibera Cipess 58/2024 e sono parte integrante del progetto strategico “Città Pubblica” – previsto nel Piano di Ricostruzione comunale – finalizzato alla rigenerazione di un’area strategica tra la stazione, Borgo Rivera e il fiume Aterno.

“Con questa iniziativa, oltre a una ricucitura funzionale del tessuto urbano per collegare il centro con la prima periferia, si potrà procedere alla valorizzazione di elementi storici, culturali e paesaggistici – come la cinta muraria, Borgo Rivera, la Fontana delle 99 Cannelle, il Parco delle Acque e il fiume Aterno – e alla riqualificazione di edifici, spazi pubblici e aree di accesso, rinnovando la viabilità e migliorando accessibilità”, spiega in una nota De Santis.

Tre gli assi portanti del progetto, illustrati dall’assessore: “Pedonalizzazione dell’area, nuova piazza pubblica, parco lineare, parcheggi interrati, creare nuove infrastrutture per la mobilità – eliminando passaggio a livello e creando una nuova strada di collegamento con la Mausonia – e incentivare la nascita di attività commerciali e ricettive: opere da realizzare salvaguardando il patrimonio storico e architettonico di uno degli scorci più suggestivi della nostra città”.