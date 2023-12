STAZIONE DI MARTINSICURO: D’ANNUNTIIS, “IMPORTANTI RISULTATI A FRONTE DI TANTE INESATTEZZE”

MARTINSICURO- “Dallo scorso mese di Luglio i treni che fermano a Martinsicuro, nel teramano, sono in numero di 12. Nell’era della tecnologia avanzata sarebbe stato sufficiente collegarsi al sito di Trenitalia , cosa che sa fare qualsiasi bambino, per verificare le fermate – dichiara il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis – “La stazione di Martinsicuro è servita, nei giorni feriali, dai seguenti 12 treni diretti: – Nella direzione Pescara-Martinsicuro fermano i treni: 4202 (Trenitalia), 4206 (Trenitalia), 23906 (TUA), 23908 (TUA), 19698 (Trenitalia), 4222 (Trenitalia), 19702 (Trenitalia) – Nella direzione Martinsicuro-Pescara i treni: 4205 (Trenitalia), 4177 (Trenitalia), 23909 (TUA), 23931 (TUA), 4223 (Trenitalia). Inoltre, da gennaio si aggiungeranno nei giorni feriali gli ulteriori 5 treni di TUA che fermeranno nella stazione di Martinsicuro (siamo in attesa di rilascio di autorizzazione)”.

“Un importante risultato raggiunto grazie alla sinergia con TUA e RFI, che consente alla cittadina di avere più opportunità trasportistiche. E’ patetico, quindi, il tentativo di polemizzare sul nulla. Faccia il mea culpa, invece, chi ha preso in giro la Comunità Martinsicurese e della Val Vibrata producendo solo carta straccia. La verità e’ una sola – conclude il Sottosegretario D’Annuntiis – se a Martinsicuro c’è la nuova stazione e si fermano i treni il merito è solo della giunta Marsilio, che ha cofinanziato la realizzazione della stazione e lavora quotidianamente per la sua valorizzazione”.