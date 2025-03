STAZIONE DI ROSETO: ECCO IL PIANO PER RIDURRE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MIGLIORARE I SERVIZI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Prosegue il percorso verso la riqualificazione e la ristrutturazione della stazione ferroviaria di Roseto”, scrive in una nota il Comune della costa teramana. “Rfi ha avviato, ed è tuttora in corso, la progettazione di fattibilità tecnico economica (Pfte) per gli interventi, condivisi con l’amministrazione comunale, di riqualificazione complessiva e di rifunzionalizzazione dei servizi destinati all’utenza”.

Secono il Comune, “la prima fase prevede interventi di miglioramento dell’accessibilità, in ottemperanza alla normativa europea Sti Prm-persone a ridotta mobilità. Su questo fronte gli interventi previsti sono i seguenti: sarà innalzato il marciapiede a servizio del binario I per consentire una più agevole discesa/salita dal treno; si provvederà all’abbattimento delle barriere architettoniche del sottopasso di stazione da ambo i fronti (lato città e lato mare) attraverso la realizzazione di una rampa pedonale e di una scala lato monte, a cui si aggiunge una rampa pedonale lato mare e, infine, saranno riqualificati i servizi igienici all’interno del fabbricato viaggiatori”.

“Inoltre, rispetto ad un altro appalto avente ad oggetto l’adeguamento a modulo 750 m dell’impianto di Roseto, è prevista la demolizione e ricostruzione dell’attuale banchina a servizio del binario II in conformità agli standard delle vigenti normative riguardanti le persone a ridotta mobilità. È, inoltre, previsto il rifacimento delle relative scale, l’allargamento del sottopasso esistente per la realizzazione del nuovo vano ascensore, oltre al rifacimento della pensilina”.

“La stazione di Roseto è stata costruita intorno al 1860 ed ha subito nel 2018, ad opera di Rfi, lavori di manutenzione straordinaria delle facciate del fabbricato viaggiatori, di revisione delle coperture e delle gronde salvaguardando i caratteri architettonici del fabbricato dell’800. L’obiettivo del progetto complessivo di Rfi è restituire alla stazione il suo ruolo centrale in un’area ad alta vocazione turistica, apportando migliorie in termini di fruibilità, accessibilità e sicurezza”.

“Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale rispetto alla nostra stazione ferroviaria attraverso un’interlocuzione continua e proficua con Rfi che ringraziamo per l’interesse riservato nei confronti della nostra città”, afferma il sindaco Mario Nugnes. “Siamo fermamente convinti che, nonostante si tratti di lavori di notevole entità e che richiederanno un orizzonte temporale adeguato, essi rappresentino una svolta decisiva per Roseto, con un impatto particolarmente significativo in ambito turistico. La riqualificazione della stazione, infatti, non solo migliorerà l’esperienza di viaggio per i turisti che scelgono Roseto degli Abruzzi come meta, ma contribuirà anche a valorizzare l’immagine della città come destinazione accogliente, moderna e accessibile”.

“Si tratta di interventi senza precedenti, che testimoniano la volontà di investire nel futuro della nostra comunità, e che porteranno indubbiamente importanti vantaggi non solo per i viaggiatori, ma per l’intera cittadinanza”, aggiunge nella nota il capogruppo in consiglio comunale di Roseto in Azione Paolo De Nigris. “La rinnovata stazione, una volta completata, diventerà un vero e proprio punto di riferimento, un luogo di incontro e di scambio, un simbolo del dinamismo e della vitalità di Roseto degli Abruzzi. Come Roseto in Azione abbiamo lavorato, politicamente e amministrativamente, per raggiungere questo importante obiettivo, consapevoli dell’importanza strategica degli snodi ferroviari in una società sempre più interconnessa”.