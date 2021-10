STELLA ASSESSORE A CHIETI: M5S, “NON COINVOLTI NELLA SCELTA E NON LA CONDIVIDIAMO”

CHIETI – “In seguito alle numerose polemiche che hanno trovato spazio sulla stampa, sui canali del Movimento 5 Stelle e che ci stanno sommergendo privatamente da parte di attivisti abruzzesi e portavoce, in merito alla nomina di Fabio Stella quale nuovo Assessore alla Sanità del Comune di Chieti in sostituzione del Dottor Cascini, ci troviamo costretti a sottolineare che non siamo stati coinvolti in alcun modo nella scelta, che non la condividiamo e che non l’avremmo avallata”.

Così il Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo Sara Marcozzi, il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari e i consiglieri regionali Pietro Smargiassi, Francesco Taglieri e Giorgio Fedele. Non ha firmato il comunicato stampa Barbara Stella, sorella di Fabio Stella, ex collaboratore del senatore Gianluca Vacca, e nominato assessore dal sindaco del Partito democratico di Chieti, Diego Ferrara.

“Prendiamo le distanze, quindi, da questo modo di gestire gli incarichi pubblici e ribadiamo che avremmo auspicato per ricoprire il delicato ruolo, tra l’altro in piena gestione della pandemia, una figura con uguali qualifiche o che esprimesse, almeno, la volontà dei cittadini di Chieti che si sono recati alle urne solo un anno e mezzo fa”, si legge ancora nella nota.