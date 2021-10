STELLA ASSESSORE A CHIETI: PAOLUCCI, “NON HO FAVORITO IO LA NOMINA”

CHIETI – “Smentisco nel modo più categorico dì aver favorito la nomina del nuovo assessore dì Chieti del Movimento 5 stelle. Anzi ho chiesto al sindaco dì valutare dì prendersi qualche ora di riflessione, cosa che ha condiviso e in effetti ha fatto da lunedì ad oggi, sollecitando tra i consiglieri regionali dei 5 stelle e parlamentari abruzzesi del movimento un tavolo regionale con il Pd. Cosa che per motivi tutti interni al movimento non è avvenuta. Il perché non va ricercato nelle intenzioni ed azioni del sottoscritto, anzi”.

Lo afferma il capogruppo del Partito democratico in Regione, Silvio Paolucci, sulla nomina di Fabio Stella, fratello del consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Barbara Stella ad assessore comunale di Chieti, da parte del sindaco dem Diego Ferrara. Nomina che ha mandato su tutte le furie il gruppo regionale del Movimento 5 stelle, che come riferito da Abruzzoweb, ha pesantemente attaccato oggi il centrosinistra e Paolucci in consiglio regionale.