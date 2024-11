STELLANTIS: AD ATESSA CASSA INTEGRAZIONE PROROGATA FINO AL 22 DICEMBRE

ATESSA – Cassa integrazione fino a Natale, nello stabilimento Stellantis di Atessa (Chieti).

La comunicazione è stata effettuata dalla direzione ai sindacati Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf, in una riunione in cui è stata rimarcata la difficoltà dell’attuale situazione di mercato.

Quindi “precauzionalmente e in modo preventivo”, ci sarà un’ulteriore settimana di cassa, dal 16 dicembre al 22 dicembre 2024 compreso per un numero massimo di 1.500 dipendenti del plant. È dal 10 giugno che nella ex Sevel si va avanti con la cassa integrazione.