STELLANTIS: ALTRE DUE SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE DAL 19 AGOSTO

ATESSA – Ci saranno ulteriori due settimane di cassa integrazione allo stabilimento Stellantis Europe di Atessa (Chieti) dal 19 agosto al primo settembre.

Lo ha annunciato oggi la direzione aziendale al comitato esecutivo di Fim-Uilm-Fismic-Uglm-Aqcf illustrando la situazione attuale di mercato.

Per questo Stellantis ha deciso di fare ricorso precauzionalmente e in modo preventivo ad ulteriori 2 settimane di Cigo per un numero massimo, fino al totale dei dipendenti del Plant.

Il reparto CKD di lastratura non sarà interessato dal fermo produttivo.

La Direzione di stabilimento ha ribadito inoltre che manterrà l’attuale assetto organizzativo e produttivo, anche nella settimana che va dal 29 luglio al 4 agosto.