STELLANTIS ATESSA: ANNUNCIO IMPARATO, “DAL 2027 NUOVA VERSIONE LARGE VAN”

ROMA – Partirà nel 2027 la produzione ad Atessa di una “nuova versione di Large Van appositamente studiata per la massima competitività nei confronti della concorrenza asiatica”.

Lo rivela Jean Philippe Imparato, responsabile europeo di Stellantis, in occasione del Tavolo Stellantis in corso al MIMIT, confermando l’avvio dalle prossime settimane della produzione di veicoli elettrici mentre per l’impianto abruzzese si punta anche molto sul programma CustomFit che permette la conversione e personalizzazione della produzione di veicoli elettrici.