STELLANTIS ATESSA: DECISE LE FERIE ESTIVE, STABILIMENTO CHIUSO DAL 4 AL 18 AGOSTO

ATESSA – Riunione, oggi, tra la Direzione dello stabilimento Stellantis di Atessa (Chieti) e le rappresentanze sindacali, nel corso della quale sono stati definiti alcune questioni organizzative.

È stata confermata la chiusura collettiva per il 2 maggio 2025, in occasione del ponte del primo maggio. Inoltre, la fermata estiva dell’impianto è programmata dal 4 al 18 agosto 2025, compresi, periodo durante il quale lo stabilimento resterà chiuso per ferie collettive.

Novità anche per la manutenzione del reparto Verniciatura: a partire dal 5 maggio prossimo, il numero di turni settimanali salirà da 18 a 20, secondo quanto previsto dal contratto in vigore.