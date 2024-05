STELLANTIS: DAL 10 GIUGNO AD ATESSA DUE SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE

ATESSA – Cassa integrazione per due settimane allo stabilimento Stellantis di Atessa (Chieti).

Sarà dal 10 giugno e per un massimo di 400 lavoratori.

Ad annunciarlo è la Fim Cisl, dopo un incontro questa mattina tra direzione aziendale e sindacati, ossia Fim, Uilm, Fismic e Uglm .

“Dal confronto – dice la Fim, con il segretario interregionale Abruzzo e Molise, Amedeo Nanni – è emerso un problema significativo di calo produttivo, soprattutto per il mercato dei cabinati destinati ai camper. Da diverso tempo, come Fim Cisl, avevamo espresso preoccupazione per il calo di mercato che sta colpendo il settore automobilistico, con implicazioni rilevanti per i lavoratori e le loro famiglie”.