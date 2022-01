STELLANTIS, FIOM: “RESTANO INCERTEZZE SU FUTURO PRODUTTIVO DEGLI STABILIMENTI”

ATESSA – “Dopo l’annuncio a luglio dello scorso anno sull’individuazione dello stabilimento di Termoli per la terza Gigafactory di Stellantis in Europa, Tavares oggi ha ribadito che sono ancora in corso valutazioni e confronti con il Governo. L’incertezza sul futuro occupazionale e produttivo dello stabilimento si colloca in un clima più generale di preoccupazione per tutti i siti, anche in virtù dell’intervista rilasciata dallo stesso amministratore delegato sulle prospettive degli stabilimenti in Italia”.

Lo affermano, in una nota, Simone Marinelli, coordinatore nazionale Stellantis per la Fiom, Alfredo Fegatelli, segretario generale Fiom Abruzzo-Molise e Giuseppe Tarantino, segretario territoriale Fiom Molise.

La preoccupazione è sempre più forte anche nello stabilimento Sevel di Stellantis ad Atessa, in Val di Sangro, uno dei principali siti produttivi d’Abruzzo.

“Preoccupano, inoltre – aggiungono i tre esponenti della Fiom – il silenzio e la scelta del Governo di non aprire alcuna interlocuzione sindacale e di non intervenire a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori del settore automotive, che nel territorio di Termoli e più in generale nel Paese è parte fondante dell’economia e dell’occupazione. La Fiom ha avviato Safety Car, una campagna di attivi e assemblee in tutte le regioni. Domani sarà la volta della Lombardia a Brescia e dell’Abruzzo e Molise a Pescara”.

“Non c’è più tempo, c’è bisogno di un piano straordinario per il settore automotive per l’occupazione e per guidare la transizione tecnologica ed ambientale. Se il Governo non convocherà con urgenza il tavolo automotive, proporremo agli altri sindacati e ai lavoratori una necessaria mobilitazione”.

