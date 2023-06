ROMA – Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, incontrerà il 21 giugno i presidenti delle sei regioni che hanno stabilimenti di Stellantis (Basilicata, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo e Campania) in vista dell'”accordo di transizione per il rilancio industriale e produttivo della filiera dell’automotive”. Lo ha annunciato il ministero al termine dell’incontro, oggi, a Roma, fra Urso e il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.