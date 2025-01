STELLANTIS: LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO IN ITALIA

TORINO – Nell’ambito della rinnovata struttura europea di Stellantis, Antonella Bruno, country manager di Stellantis in Italia, ha annunciato oggi la nuova organizzazione del mercato.

Quattro le principali novità.

Si tratta di Alessio Scutari, managing director di Fiat e Abarth, Valentino Munno, managing director di Peugeot, Giorgio Vinciguerra, managing director di Opel e Federico Scopelliti, leapmotor director.

Completano la squadra i confermati Raffaele Russo (Alfa Romeo, Ds Automobiles e Lancia), Giovanni Falcone (Citroën) e Novella Varzi (Jeep). Entra nel team del mercato Italia Piera Gallo (Marketing Operations). Completano la squadra i confermati Domenico Gostoli (Lcv), Fabio Mazzeo (B2B), Guido Bevilacqua (Pre-Owned Vehicles), Davide Giovanni Ivac (Parts & Services), Emiliano Franchetto (Car Flow), Marco Icardi (Network Development e Training), Elisabetta D’Angelo (Customer Experience) e Andrea Ciucci (e-Mobility e STM Synergies).

“Ci attendono quest’anno – afferma Bruno – tante sfide e responsabilità impegnative: per questo motivo sono orgogliosa di avere grandi professionisti in una squadra compatta, capace di sintetizzare ed esprimere al meglio sul mercato italiano i valori di un gruppo globale come Stellantis. Abbiamo i modelli, la visione e le competenze per raggiungere grandi risultati, e ci siamo dotati della migliore struttura per rispondere alle esigenze di ogni cliente e per lavorare costantemente al fianco dei concessionari Stellantis in Italia”.