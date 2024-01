STELLANTIS: LEADER IN ITALIA NELLE VENDITE DI VEICOLI GREEN

TORINO – “Stellantis anche nel 2023 ha mantenuto la leadership del mercato italiano, nonostante le persistenti incertezze dell’intero settore automotive nazionale e internazionale, soprattutto legate agli sviluppi della transizione energetica e alle misure da adottare a favore degli automobilisti”.

Lo sottolinea l’azienda in una nota.

In particolare nel mercato dei veicoli elettrificati (Lev), che in Italia si conferma complesso e che stenta a crescere in attesa dei nuovi incentivi governativi, Stellantis nel 2023 ha registrato una quota del 25,1% (vetture più veicoli commerciali leggeri), “confermando il ruolo guida nella transizione energetica nazionale”.

Un ruolo ribadito nel settore dei veicoli commerciali elettrici, dove Stellantis ha ottenuto una quota del 47,5% con Opel e Fiat ai primi due posti. Leadership Stellantis in Italia anche nell’intero settore dei veicoli commerciali, cioè comprese le motorizzazioni termiche, dove il Gruppo ha ottenuto una quota del 45,5%. ”

Il 2023 è stato un anno complesso in cui Stellantis ha tuttavia consolidato in Italia la leadership assoluta nelle vendite dei veicoli a basse emissioni. È un risultato che abbiamo raggiunto grazie al nostro continuo impegno strategico per l’elettrificazione a 360 gradi come abbiamo dimostrato nell’ultimo anno con gli investimenti fatti in Italia. Anche nel 2024, insieme all’importante appoggio della nostra rete di vendita, continueremo su questa strada con la commercializzazione in Italia di 12 modelli Bev a conferma dell’importanza dell’Italia nell’ambito della strategia mondiale di Stellantis” commenta Santo Ficili, responsabile di Stellantis in Italia.

La Jeep Compass Compass è il modello phev più venduto in assoluto del mercato italiano. Alfa Romeo conferma un trend di costante crescita, e si conferma il brand del comparto Premium che cresce di più anno su anno: addirittura raddoppiati i volumi, così come la quota di mercato sale dello 0,6% rispetto allo scorso anno.