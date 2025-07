STELLANTIS: “LO STABILIMENTO DI ATESSA E’ ELEMENTO CHIAVE”

ATESSA – “Atessa è elemento chiave nella strategia produttiva dei veicoli commerciali e continueremo a tracciare la strada delle performance che vogliamo raggiungere nel segmento E. Ovviamente, è indispensabile continuare a essere competitivi sulla serie X250 e non ci sarà alcun cambiamento nell’impronta industriale”.

Lo dice all’Ansa Anne Abboud, responsabile di Pro One, la divisione veicoli commerciali di Stellantis, a margine di un evento che si è svolto nello stabilimento abruzzese, dopo una giornata di polemiche in merito alla paventata chiusura (Qui il link).

“Questo – sottolinea – è un impianto storico per Stellantis. È il luogo in cui nascono il Ducato, ma anche il Boxer e il Jumper. Qui nascono questi iconici veicoli commerciali. È l’impianto più grande in Europa e uno dei più efficienti che abbiamo all’interno della rete Pro One”.

Abboud cita poi la “complessità del prodotto” e il modo in cui “lo stabilimento risponde con un reparto di assemblaggio in grado di fornire questa complessità”.