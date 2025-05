STELLANTIS: MAGNACCA, “BENE NOMINA ANTONIO FILOSA, SPERO PRESTO INCONTRO SU STABILIMENTO ATESSA”

PESCARA – “Salutiamo e accogliamo con favore la nomina di Antonio Filosa a nuovo ceo di Stellantis. Per ricoprire un ruolo così importante è stato chiamato un manager italiano che ha maturato una vasta esperienza nel mondo e che saprà affrontare con determinazione il rilancio del Gruppo e nel contempo dare adeguato valore alla produzione italiana di Stellantis. Sono certa che scriverà un nuovo capitolo per la storia dell’azienda automobilista”.

A dichiararlo, in una nota, l’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca nel commentare la scelta di John Elkann di nominare Antonio Fiilosa nuovo ceo del gruppo Stellantis.

“Questo incarico è un forte segnale che John Elkann ha dato all’Italia in linea con quanto aveva annunciato rispetto alla precedente gestione Tavares- ha sottolineato l’assessore – Spero di poter incontrare Filosa al più presto con il presidente della Regione Marco Marsilio per ribadirgli il valore dello stabilimento di Atessa, fiduciosa come sono che sotto la sua guida il plant abruzzese possa trovare nuovo slancio, nella consapevolezza della sua centralità per il gruppo Stellantis”.

“Tutto questo può essere interpretato come un segnale chiaro di Stellantis in linea con il passo di cambio annunciato da Elkann portando benefici nei rapporti con gli stabilimenti del gruppo in Italia e con e aziende dell’indotto”, conclude.