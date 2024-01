STELLANTIS: NUOVI FURGONI A IDROGENO IN FRANCIA E POLONIA

TORINO – La gamma di veicoli commerciali Stellantis Pro One amplia la propria capacità produttiva di veicoli a celle a combustibile a idrogeno con l’avvio della produzione di furgoni di medie e grandi dimensioni, rispettivamente a Hordain (Francia) e a Gliwice (Polonia).

L’ampliamento della gamma e l’aumento della produzione di furgoni a celle a combustibile – sottolinea l’azienda – contribuiscono a consolidare la leadership assoluta di Stellantis in Europa nel settore dei veicoli commerciali a emissioni zero.

A ottobre del 2023 l’azienda ha presentato i piani di rinnovo dell’intera gamma di furgoni, un elemento strategico nell’ambito dell’offensiva Pro One per la divisione veicoli commerciali di Stellantis.

Gli stabilimenti interessati sono quelli di Mangualde (Portogallo), Vigo (Spagna) ed Ellesmere Port (Regno Unito) per i furgoni compatti K9, Hordain (Francia) e Luton (Regno Unito) per i furgoni di medie dimensioni K0 e Atessa (Italia) e Gliwice (Polonia) per i furgoni di grandi dimensioni.

“L’iniziativa di inserire nelle nostre linee di produzione prima i furgoni di medie dimensioni a celle a combustibile e ora anche i furgoni di grandi dimensioni è una dimostrazione del nostro impegno a mantenere la leadership nella tecnologia dell’idrogeno più all’avanguardia e a renderla disponibile ai nostri clienti più esigenti”, spiega Jean-Michel Billig, responsabile delle tecnologie di Stellantis per lo sviluppo dei veicoli a celle a combustibile alimentate a idrogeno.