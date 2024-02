STELLANTIS, PIOVONO SOLDI SULL’AD TAVARES: 36,5 MILIONI DI EURO NEL 2023, BATTUTO RECORD MARCHIONNE

L’AQUILA – Il portoghese Carlo Tavares, ceo di Stellantis – multinazionale che ha anche uno stabilimento in Abruzzo, ad Atessa (Chieti) – ha ricevuto nel 2023 un compenso totale di 36,5 milioni di euro, in aumento del 55% rispetto ai 23,5 milioni del 2022; al presidente (e maggiore azionista) John Elkann sono andati 4,8 milioni, in calo rispetto ai 5,8 di un anno prima.

Battuto quindi il record dell’abruzzese Sergio Marchionne, che nel 2014 ricevette da Fiat Chrysler e altre società del gruppo Agnelli 33,8 milioni di euro. II compenso di Tavares, una vera e propria pioggia di quattrini, vale 518 volte lo stipendio medio di un dipendente della multinazionale dell’auto.