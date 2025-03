STELLANTIS: SINDACATI, “DA AZIENDA ATTEGGIAMENTO NUOVO VERSO FORNITORI”

TORINO – “Abbiamo avuto oggi un incontro con Stellantis con oggetto il rapporto coi fornitori. Abbiamo avuto modo di verificare un atteggiamento differente dal passato, riscontrando un diverso approccio alle questioni relative alla componentistica. Tuttavia, come sindacato abbiamo chiesto un impegno più preciso e cogente a tutela dei lavoratori in caso di cambio appalto, affinché chi acquisisca la commessa si faccia carico anche dei lavoratori, sia in caso di internalizzazione della produzione sia in caso di nuovo appaltatore”.

Lo affermano, in una nota, Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri.

“Stellantis purtroppo non si è detta disponibile a recepire questo vincolo – aggiungono – ma in linea di principio si è detta impegnata a cercare soluzioni che minimizzino anche gli impatti sociali. Abbiamo, inoltre, chiesto a Stellantis di renderci partecipi delle future e significative scelte che opererà e che avranno un impatto su tutta la filiera partendo dalle politiche di insourcing nei vari siti del gruppo. Come sindacato, consapevoli della grande crisi che attraversa tutto il mondo della componentistica partendo proprio dalle imprese che lavorano esclusivamente per Stellantis, continueremo a seguire ogni singola vicenda e a difendere con ogni mezzo a nostra disposizione i posti di lavoro nella intera catena produttiva”.