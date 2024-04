STELLANTIS: URSO, “ATESSA SITO D’ECCELLENZA, SALVAGUARDARE INDOTTO”

ROMA – “Atessa è un sito d’eccellenza per la manifattura italiana, ad alta vocazione all’export. Un modello di successo anche per l’alto valore della rete di imprese dell’indotto che va salvaguardato”.

Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione del terzo incontro per l’analisi degli stabilimenti produttivi di Stellantis, a Palazzo Piacentini, ha evidenziato come “Stellantis debba ribadire la leadership dello stabilimento anche a livello europeo e salvaguardare al meglio le aziende della componentistica soprattutto nella fase di transizione verso l’elettric”, aggiungendo che “un significativo stimolo alla produzione potrebbe arrivare proprio dal nuovo piano Ecobonus 2024 che prevede incentivi per i veicoli commerciali ad alimentazione elettrica”.

Focus dell’incontro, il sito di Atessa, impianto abruzzese dove si fabbricano i veicoli commerciali del Gruppo.

Il tavolo, presieduto dal ministro Urso, ha visto la partecipazione del sottosegretario Fausta Bergamotto, del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dei rappresentanti dell’azienda, dell’Anfia (Associazione Nazionale Filiera Italiana Automotive) e delle organizzazioni sindacali.

Dopo gli incontri su Melfi, Mirafiori e Atessa, verranno calendarizzate, nei prossimi giorni, anche le riunioni sugli impianti di Cassino, Pomigliano d’Arco, Modena e Termoli.