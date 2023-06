“Stelle nel Fango” di Francesco Borghese vince il Premio SquiLibri e la borsa di studio Macondo

FRANCAVILLA AL MARE – È stata Cristina Rapino, assessore alla Cultura per il Comune di Francavilla al Mare (Chieti) a premiare, nella seconda serata di SquiLibri – Il Festival delle Narrazioni (23-25 giugno) del direttore artistico Peppe Millanta, il vincitore del Premio “Racconti lampo” a tema libero: sul podio “Stelle nel fango” di Francesco Borghese che è anche assegnatario di una delle tre borse di studio messe in palio dalla Scuola Macondo di Pescara che proprio con il Comune guidato dal sindaco Luisa Russo, organizza il Festival.

Questa seconda edizione – si legge in una nota – come sottolineato anche dall’assessore, ha rivelato una certa sensibilità nei confronti della scrittura che il territorio di Francavilla al Mare ha saputo raccogliere. Non è un caso, infatti, che quest’anno siano stati 166 i partecipanti, contro i 78 dello scorso anno.

Sul palco anche Sara Caramanico, della segreteria organizzativa del Premio, oltre che l’autrice del celebre romanzo “Fichi di Marzo” (Sperling & Kupfer) di Kristine Maria Rapino, accompagnata, nella presentazione della premiazione, dalle letture di Tiziana Tarantelli. Il secondo posto è toccato a “Una famiglia inventata” di Daniel Monardo, il terzo a “Felipe ama il mare” di Salvatore Di Fusco.

I vincitori delle Borse di studio messe in palio dalla Scuola Macondo sono anche per Samantha Mammarella con “Tutta l’aria del mondo” e Fausta Vivarelli con “L’uomo dell’ossigeno”.

Il Festival gode anche del patrocinio della Regione Abruzzo. Tra i partner ci sono: il Festival di Francavilla “Filosofia a Mare”, il Touring Club di Pescara, l’Alphaville, Salviamo l’Orso – Associazione per la conservazione dell’Orso Bruno Marsicano.

