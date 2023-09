STERRARE E’ UMANO: AD OTTOBRE ARRIVA IL “RALLY DEI TRABOCCHI”

TORINO DI SANGRO – “‘Sterrare è Umano’ prosegue la propria attività di sport adventuring tra le bellezze d’Abruzzo. Dopo la seconda edizione della manifestazione che ha visto protagoniste la città di Montesilvano ed altre località delle quattro province, a fine ottobre prenderà il via ‘Il rally dei trabocchi’ aperto a moto sia da enduro che da maxienduro”.

Lo comunica in una nota il responsabile dell’associazione ‘Sterrare è Umano’, Simone Romano.

“Sarà una due giorni, il 28 e il 29 – spiega Romano – alla scoperta di luoghi inediti e paesaggi spettacolari del basso Abruzzo e dell’alto Molise con partenza e rientro a Torino di Sangro (Chieti). I partecipanti si cimenteranno in due differenti percorsi, off road e off road expert, a margherita scegliendo la traccia GPX o la navigazione tramite roadbook cartaceo/elettronico”.

“Come tutti gli eventi di SèU – rimarca l’organizzatore – l’obiettivo è far conoscere il territorio della nostra splendida regione e le sue peculiarità enogastronomiche attraverso la guida su strade secondarie e non asfaltate. Noi ci crediamo anche questa volta, un’ambizione che finora non ha fatto altro che confermare il grande potenziale del vigoroso connubio sport-promozione turistica”, conclude Romano.