“STIAMO GIA’ VIVENDO UN’ECONOMIA DI GUERRA”. AMMINISTRATORE DELEGATO CONAD CONFERMA DATI DRAMMATICI

ROMA – Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Di Martedì”, andata in onda nella serata di martedì 20 settembre 2022 su La 7.

Nel suo dialogo con il conduttore Giovanni Floris – si legge su IlSussidiario.net -, l’ad ha sottolineato l’emergenza economica che si sta verificando nel Belpaese, snocciolando alcuni dati statistici che lasciano francamente poco spazio all’immaginazione: “Siamo partiti nel 2022 con il primo trimestre che vedeva un’inflazione dell’1,90 per cento, il secondo trimestre del 5 per cento, il terzo trimestre del 10 per cento, probabilmente, andremo verso il 15 per cento entro la fine dell’anno”.

Nel prosieguo del suo intervento a “Di Martedì”, Pugliese ha evidenziato come rimanga invariata la vendita di generi di primissima necessità, inclusa la pasta, anche se quest’ultima ha subìto un’inflazione di oltre il 40%, “ma si continuano a comprare gli stessi volumi. Questo significa che l’economia di guerra la stiamo già vivendo. Però sento che parliamo di cosa farà Giorgia Meloni, cosa si dirà dell’energia…”.