STIFFE: INAUGURATI I MERCATINI DI NATALE E IL PRESEPE NELLE GROTTE

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Pomeriggio ricco di eventi quello del 6 dicembre a San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila), dove sono stati inaugurati i Mercatini di Natale e il Presepe nelle Grotte di Stiffe.

Per quanto riguarda “Meraviglia di Luci, il Presepe incantato nelle Grotte di Stiffe”, si tratta di un progetto realizzato dall’Azienda Speciale Territorio e cultura guidata dall’amministratore unico Giovanni Cappelli, in collaborazione con il Comune di San Demetrio ne’ Vestiti guidato dal sindaco Antonio Di Bartolomeo, con il patrocinio del Parco naturale regionale Sirente Velino, presieduto da Francesco D’Amore.

L’idea del direttore delle Grotte di Stiffe, Victor Casulli, è stata quella di unire il racconto del presepe, in un’attenta declinazione territoriale alla scoperta di luoghi, eccellenze enogastronomiche e personaggi del posto.

Un percorso suggestivo, sotto la direzione di Giancarlo Gentilucci del Teatro Premio Nobel per la Pace, a cui comunque non mancherà l’approfondimento divulgativo legato alle peculiarità naturalistiche delle Grotte, grazie alle guide specializzate.

“Un evento bellissimo ed emozionante di cui siamo molto fieri” ha spiegato Victor Casulli, direttore delle Grotte. “Dietro c’è un lavoro importante, portato avanti grazie alla preziosa collaborazione della drammaturgia di Giancarlo Gentilucci, le maestranze delle Grotte e la Faniuolo Light Emotion, azienda leader nel settore a livello internazionale. Siamo contenti, perché crediamo di aver fatto un ottimo lavoro”.

“Le grotte sono belle di per sé – ha sottolineato Giovanni Cappelli, amministratore unico dell’ATC – ma questa magia del Natale sicuramente porterà più turisti. Abbiamo voluto investire in questo periodo, per mostrare il nostro sito naturalistico sotto una nuova luce”.

“Una novità per territorio, – ha quindi dichiarato il sindaco Antonio Di Bartolomeo – un ritorno del presepe in grotta, fortemente voluto dalla nostra amministrazione comunale, però con caratteristiche diverse. Siamo contenti per i primi riscontri positivi, con il primo weekend già sold out”.

Per tutto il periodo della manifestazione, le Grotte saranno aperte tutti i giorni, con primo ingresso alle 10,30 e ultimo alle 16,30.

Per info e biglietti: https://www.visitsandemetrio.it/place/grotte-di-stiffe/

Per quanto riguarda invece i mercatini, l’amministrazione comunale ha deciso di ampliare l’offerta, trasformando Stiffe in un vero e proprio villaggio natalizio, con casette di legno che animeranno il borgo, esponendo una vasta selezione di prodotti artigianali, decorazioni natalizie e articoli da regalo. Per i più piccoli, non mancherà la magia: sarà possibile scattare foto con Babbo Natale e lasciare la propria letterina per il Polo Nord.

Inoltre, una zona food dedicata arricchirà l’offerta gastronomica locale, con piatti caldi e prelibatezze da gustare in un’atmosfera di festa.

“La terza edizione – ha spiegato l’assessore al Turismo Mattia Di Fabio – rappresenta un risultato importante; in passato abbiamo riscontrato molte presenze e siamo sicuri che quest’anno raggiungeremo lo stesso risultato”.