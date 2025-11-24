STIFFE: MERCATINI DI NATALE DAL 6 ALL’8 DICEMBRE, IL PROGRAMMA

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Torna la magia del Natale nel suggestivo borgo di Stiffe, a San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila) dove ogni angolo si illumina di festa, profumi e allegria.

Dal 6 all’8 dicembre 2025 mercatini e street food con prodotti locali e artigianato; truccabimbi e animazione con Mariarita; musica dal vivo con i gruppi Folakavacca e Dixieland Band; spettacoli per bambini a cura de Il Bosco del Fauno; danza e magia con Danza 99 L’Aquila di Duilio e Antonella. E naturalmente… Babbo Natale.