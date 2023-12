STIPENDI, VALDITARA: “OGGI ANCHE INDENNITA’ VACANZA CONTRATTUALE PER 1 MLN DI LAVORATORI”

ROMA – “Abbiamo rispettato gli impegni, oggi pagata anche l’una tantum per il rinnovo contrattuale. Nelle buste paga di oggi, 15 dicembre, dirigenti scolastici, docenti e personale Ata, oltre un milione di lavoratori, hanno trovato, oltre allo stipendio e alla tredicesima, anche l’una tantum per l’indennità di vacanza contrattuale. Abbiamo mantenuto un’altra promessa importante: pagare l’indennità già con la busta paga di dicembre”.

Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, riguardo l’indennità di vacanza contrattuale.

“Si parla di importi che per i dirigenti scolastici sono pari a 1.518 euro, per il personale docente vanno da 766 a 1.288 euro e per il personale Ata vanno da 596 a 1.353 euro. Un anticipo degli aumenti che arriveranno con il rinnovo contrattuale del prossimo anno, reso possibile grazie ai significativi finanziamenti messi in Legge di Bilancio. La valorizzazione del personale della scuola è una priorità del governo”.