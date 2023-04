STUDENTE MORTO SUICIDA: DOMANI SIT-IN ALL’UNIVERSITA’ DI CHIETI

CHIETI – Un sit in di protesta al fine di favorire la condivisione ed il confronto sui temi del benessere psicologico della componente studentesca dell’ateneo.

L’appuntamento è per domani, dalle 10 alle 12, presso il piazzale del polo di Lettere, all’Università ‘d’Annunzio’ di Chieti Pescara.

L’iniziativa è stata promossa dopo il suicidio dello studente pugliese iscritto a Medicina a Chieti, avvenuto lo scorso 6 aprile. La manifestazione, a cura dei rappresentanti degli studenti della lista 360Gradi, della lista di rappresentanza nazionale Unione degli Studenti Universitari e della lista Pas, fanno sapere i promotori, vede già numerose adesioni di realtà associative del territorio di Chieti e di Pescara.

Il sit-in, annunciano gli organizzatori, si concluderà con la presentazione di istanze su quattro temi: il potenziamento del servizio di counseling di ateneo; l’organizzazione di uno screening sulla salute psicologica della popolazione studentesca dell’ateneo, anche al fine di porre in essere ulteriori interventi specifici; la richiesta di eliminazione dello sbarramento orizzontale nel CdLM in Medicina e Chirurgia; l’istituzione di due sessioni straordinarie di esami di profitto per tutti i corsi di laurea, una in dicembre, l’altra in aprile/maggio.