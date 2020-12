STOP A NUOVI CENTRI COMMERCIALI IN ABRUZZO, PRESENTATO EMENDAMENTO

L’AQUILA – Il vice capogruppo del Pd Dino Pepe, ha presentato al cosiddetto “Mille proroghe”, in discussione nella sessione di bilancio, un emendamento che impone lo stop fino al 31 dicembre 2025 all’apertura di nuovi centri commerciali in Abruzzo. “Ho raccolto l’invito della gran parte delle associazioni di categoria che a più riprese mi hanno chiesto di farmi portavoce di tale previsione normativa – afferma Pepe – L’estensione della moratoria assume una valenza importante per tutelare le piccole e medie imprese, i piccoli negozi e le botteghe di vicinato, duramente colpite dalla crisi economica aggravata dalla pandemia”.

“Riteniamo necessario – aggiunge il vice-capogruppo del Pd- che dopo aver predisposto analogo provvedimento nel Testo Unico del Commercio, in questa delicata fase storica sia importante ribadire l’estensione di tale norma sino al 2025. Auspico che l’emendamento raccolga la totale condivisione da parte del Consiglio regionale. Ringrazio sin da ora i colleghi firmatari dell’emendamento, Silvio Paolucci (Pd), Antonio Blasioli (Pd), Americo Di Benedetto (L.P.), Marianna Scoccia (Misto), Sandro Mariani (A.I.C.), Domenico Pettinari e Pietro Smargiassi (M5S).

