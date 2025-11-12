STOP AL RINNOVO DELLA CARTA D’IDENTITA’ PER GLI OVER 70: L’ANNUNCIO DI ZANGRILLO

ROMA – “Nei prossimi giorni arriverà in Parlamento un nuovo decreto semplificazioni, che prevede tra l’altro l’abolizione del rinnovo della carta d’identità per gli over 70, con l’obiettivo di rendere più semplice la vita ai cittadini”.
Lo ha annunciato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenuto a “Next Economy” su Giornale Radio, secondo quanto riferisce un comunicato dell’emittente.
