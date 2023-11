“STOP AL TRASFERIMENTO DEI CANI DAL CANILE DI PESCARA”: AL VIA RACCOLTA FIRME

PESCARA – Ha raccolto oltre 3.000 firme in 24 ore la petizione online lanciata ieri su Change.org dalla Lega del Cane di Pescara per dire stop al trasferimento dei cani dal canile di via Raiale a Pescara.

“Il Comune ha stimato che sarebbero necessari 15mila euro per effettuare i lavori richiesti dalla Asl e ottenere l’autorizzazione sanitaria temporanea per il canile. Questo eviterebbe il trasferimento dei nostri amati animali lontano dalla città, in attesa del nuovo rifugio”, spiegano i promotori.

“Molti dei cani nel canile di Via Raiale a Pescara sono problematici e richiedono una gestione particolare. Hanno stretto un rapporto di fiducia con gli attuali gestori e volontari, creando un legame che non può essere facilmente trasferito”.

“Inoltre, i cittadini frequentano spesso il canile per portare a spasso i cani, rendendo questo luogo un punto fondamentale della comunità locale”.

“Il nostro appello è semplice: chiediamo al Comune di Pescara di allocare questi fondi e avviare immediatamente i lavori necessari. Non possiamo permettere che questi animali vengano allontanati dal loro ambiente familiare, dalle persone che hanno imparato ad amarli, dagli educatori e dai veterinari che finora hanno curato i loro problemi di salute e psicologici”, concludono gli autori della petizione.