STOP ANIMALI NEI CIRCHI: FLASH MOB A SPOLTORE

SPOLTORE – Un flash mob, contro l’utilizzo degli animali nei circhi, con l’obiettivo di “far capire che gli animali sono nati liberi e tali devono rimanere” e che le esibizioni circensi possono esistere anche senza animali.

È l’iniziativa promossa dalla Lav e da altre associazioni e attivisti pescaresi davanti al circo allestito nell’area del centro commerciale Arca, a Spoltore.

L’appuntamento è per domani, sabato 22 aprile, dalle ore 16:15.

La manifestazione, definita dagli organizzatori come “un’azione rapida e pacifica”, in queste ore sta circolando sui social, con un vero e proprio tam tam di condivisioni finalizzate a far sì che i cittadini prendano parte all’evento.

“Con il flash mob – affermano i promotori – la Lav conferma la sua battaglia contro l’uso degli animali nei circhi. In Italia la legge delega per il riordino dello spettacolo, che include anche i circhi, è slittata al 2024. Lav ha chiesto al ministro Sangiuliano di non aspettare la scadenza prefissata, ma di attuare ora un testo di legge che è già pronto dalla legislatura precedente. Molte le associazioni animaliste del territorio che prenderanno parte all’evento, tra cui Animalisti volontari Pescara”.