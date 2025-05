STOP BUS STRADA PARCO: DE MARTINIS, “TOTALE DISACCORDO, PRONTI A RICORSO CONSIGLIO DI STATO”

MONTESILVANO – “La notizia della sospensione del servizio Linea Verde 1 della Tua ha scosso profondamente le comunità di Montesilvano, generando un malcontento diffuso tra i cittadini che avevano abbracciato con entusiasmo e massiccio utilizzo il nuovo collegamento. L’ amministrazione comunale di Montesilvano esprime il suo totale disaccordo con la sentenza e annuncia la ferma intenzione di presentare ricorso al Consiglio di Stato per ribaltare questa decisione”.

Così, in una nota, il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis: “La sospensione del servizio Linea Verde 1 è una notizia per me sconcertante e assolutamente negativa, non tanto per le amministrazioni ma soprattutto per i cittadini che, in questo periodo, avevano massivamente utilizzato il mezzo, manifestando alto gradimento per il servizio”.

“Quanto fatto finora dalla Tua e dagli amministratori di Montesilvano e Pescara – aggiunge -, è stato sempre orientato a garantire il transito del mezzo che, come dimostrato in queste settimane, aveva raggiunto diversi importanti obiettivi. Innanzitutto la nuova linea ha ridotto notevolmente il traffico veicolare, ha abbattuto l’inquinamento atmosferico ed era riuscita a collegare in maniera più rapida non solo Montesilvano e Pescara, ma anche l’intero territorio da nord a sud. Da quando è stata divulgata la notizia di sospensione del servizio, assistiamo al generico malcontento dei cittadini e siamo altresì felici che manifestino il loro disappunto attraverso i mezzi di comunicazione a loro disposizione, perché siamo dalla loro parte e ci batteremo per ripristinare un servizio utile, pratico e funzionale. Pertanto, siamo pronti a fare ricorso presso il Consiglio di Stato per cercare di ribaltare la sentenza”.

Alle parole del sindaco di Montesilvano si aggiungono quelle dell’assessore alla Viabilità, Lino Ruggero: “Sono esterrefatto da questa notizia e totalmente in disaccordo con la sentenza. L’inaugurazione della Linea è stato un traguardo raggiunto dopo lungo tempo e, inizialmente con la resistenza e la diffidenza di tanti. Ma dopo poche settimane dall’avvio del servizio, posso garantire che anche quanti erano contrari al suo transito, oggi ne ravvisano vantaggi e benefici. Un servizio comodo, facile, utile, che garantiva un collegamento con la vicina Pescara e con il territorio circostante, portando benefici. Ad essere collegate non erano solo le due città, ma gli eventi, le strutture, gli hotel, i servizi. Per non parlare della riduzione del traffico veicolare e di conseguenza della riduzione dell’inquinamento atmosferico, elementi da non sottovalutare assolutamente”.

“L’amministrazione si schiera dunque al fianco dei cittadini, comprendendo il loro malcontento e apprezzando la loro mobilitazione attraverso i mezzi di comunicazione. L’impegno è massimo per il ripristino di un servizio che si è dimostrato utile, pratico e funzionale. La battaglia legale al Consiglio di Stato rappresenta un passo fondamentale per assicurare che la Linea Verde 1 torni a servire le comunità di Montesilvano e Pescara”, conclude la nota.