STORIA DELLE FERROVIE IN ABRUZZO: IL LIBRO DI ADRIANO CIOCI

PESCARA – “Davanti a un territorio orograficamente tra i più complessi, per la presenza di catene montuose spesso insuperabili, si trovarono, nella metà dell’Ottocento, politici e tecnici per dare all’Abruzzo i primi progetti ferroviari. Il treno rappresentava la svolta attesa, il simbolo del progresso e della crescita culturale, sociale ed economica, alla quale la popolazione, protesa al cambiamento, non voleva rinunciare. Così, pur con qualche ritardo, si andò a configurare la rete ferroviaria abruzzese, seppure con tracciati non sempre adeguati alle esigenze del territorio”.

In occasione del Centenario di vita del Dopolavoro Ferroviario di Pescara, presso la sede dello stesso DLF, in Corso Vittorio Emanuele II, 257/A (ingresso solo attraverso area di risulta), verrà presentato il volume di Adriano Cioci, Storie delle Ferrovie in Abruzzo (Edizioni Menabò di Ortona).

L’evento si svolgerà venerdì 23 maggio, con inizio alle ore 17,30.

Adriano Cioci, aquilano di nascita e umbro di adozione, autore di una quindicina di volumi sulle strade ferrate umbre, abruzzesi e marchigiane, tratterà, con l’ausilio di numerose immagini, le complicate vicende (oltre 160 anni) che hanno condotto alla formazione e allo sviluppo della rete ferroviaria della nostra regione.

Il libro, riccamente illustrato per la presenza di circa 280 immagini in bianco e nero, ripercorre la storia di tutte le linee, da quelle attuali a quelle nel tempo soppresse: a iniziare dalla adriatica Ancona-Pescara-Foggia per continuare con Terni-L’Aquila-Sulmona, Teramo-Giulianova, Roma-Sulmona-Pescara, Sulmona-Isernia, Avezzano-Roccasecca, Sangritana, Aquila-Capitignano, Pescara-Penne, funicolare di Ortona, tranvia di Sulmona e ferrovia elettrica Chieti Città-Chieti Stazione.