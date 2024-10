STRADA DEI PARCHI: CHIUSURA NOTTURNA SVINCOLO DI AVEZZANO (IN USCITA) E PRATOLA (IN ENTRATA)

L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze di manutenzione della pavimentazione, dalle ore 22:00 del giorno 3 ottobre alle ore 06:00 del giorno successivo, sarà disposta la chiusura al traffico della rampa di uscita dello Svincolo di Avezzano (AQ) dall’autostrada A25, tanto dalla carreggiata est, con provenienza da Roma/L’Aquila/Teramo, quanto dalla carreggiata ovest con provenienza da Pescara/A14.

Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, per i veicoli provenienti da Roma/L’Aquila/Teramo, e diretti alla viabilità ordinaria di Avezzano, si consiglia di uscire dall’autostrada A25 presso lo Svincolo di Magliano dei Marsi mentre per i veicoli provenienti da Pescara/A14 si consiglia di uscire dall’autostrada A25 presso lo Svincolo di Aielli/Celano, in entrambi casi proseguendo sulla SS5 Tiburtina/Valeria.

Sempre per esigenze di manutenzione della pavimentazione, alle ore 22:00 di venerdì 4 alle ore 06.00 di sabato 5 ottobre p.v., sarà necessario disporre la chiusura della rampa di entrata in autostrada A25 dello Svincolo di Pratola Peligna/ Sulmona. Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, ai veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria dello Svincolo di Pratola Peligna (AQ) si consiglia di entrare in autostrada A25 presso lo Svincolo di Bussi/Popoli (PE) usufruendo della SS5 Tiburtina/Valeria.