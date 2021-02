CHIETI – Incidente mortale sulla strada statale 652 Fondo Valle Sangro, all’altezza del comune di Archi, tra gli svincoli di Roccascalegna e Piane d’Archi e Casoli, in provincia di Chieti.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto quattro veicoli causando il decesso di una persona.

La statale è chiusa in entrambe le direzioni, Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

