STRADA PARCO, DA OGGI OPERATIVO IL FILOBUS LA VERDE CHE COLLEGA PESCARA E MONTESILVANO

PESCARA – A partire da oggi, il filobus ‘La Verde’ di Tua, che collega Pescara e Montesilvano lungo la Strada Parco, è operativo.
A rallentare l’attivazione i ricorsi dei comitati dei residenti, contrari all’opera, in una vicenda che si è trascinata per trent’anni.
La prima corsa, dal capolinea di piazza della Repubblica, nel capoluogo adriatico, c’è stata alle 6.05, mentre dal capolinea di Montesilvano, al Pala Dean Martin, alle 6.35.
Nei giorni feriali partenze ogni dieci minuti dalle 6.05 alle 21, nei giorni festivi ogni mezz’ora dalle 7 alle 21. Il costo del biglietto è di 1,40 euro: può essere acquistato a terra o direttamente a bordo, con pagamento con carta di credito senza sovrapprezzo.
Nel mesi di luglio è arrivato il nulla osta tecnico di Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture), ma occorrerà ottemperare ad alcune prescrizioni di sicurezza
L’avvio del servizio con passeggeri arriva dopo circa un mese di prove tecniche in cui i filobus hanno circolato vuoti sull’ex tracciato ferroviario.
Al termine delle prove, la Tua ha inviato all’Ansfisa una relazione in cui è stata data evidenza del superamento delle prescrizioni di tipo ‘A’, vincolanti per il servizio passeggeri.
Per quanto riguarda i bus del servizio urbano, i collegamenti sono stati armonizzati in virtù della partenza de ‘La Verde’ e gli orari subiranno gradualmente delle variazioni; alcune corse verranno invece soppresse.
FERIALE
Andata: Pescara Piazza della Repubblica – Via S. Pellico – Via Castellammare Adriatico – Via della Liberazione – Viale Europa – Via Tasso – Via Inghilterra – Via Aldo Rossi – Montesilvano Pala Dean Martin
PARTENZE DA PESCARA PIAZZA DELLA REPUBBLICA:
6.05 – 6.15 – 6.25 – 6.35 – 6.45 – 6.55 – 7.05 – 7.15 – 7.25 – 7.35 – 7.45 – 7.55 – 8.05 – 8.15 – 8.25 – 8.35 – 8.45 – 8.55 – 9.05 – 9.15 – 9.25 – 9.35 – 9.45 – 9.55 – 10.05 – 10.15 – 10.25 – 10.35 – 10.45 – 10.55 – 11.05 – 11.15 – 11.25 – 11.35 – 11.45 – 11.55 – 12.05 – 12.15 – 12.25 – 12.35 – 12.45 – 12.55 – 13.05 – 13.15 – 13.25 – 13.35 – 13.45 – 13.55 – 14.05 – 14.15 – 14.25 – 14.35 – 14.45 – 14.55 – 15.05 – 15.15 – 15.25 – 15.35 – 15.45 – 15.55 – 16.05 – 16.15 – 16.25 – 16.35 – 16.45 – 16.55 – 17.05 – 17.15 – 17.25 – 17.35 – 17.45 – 17.55 – 18.05 – 18.15 – 18.25 – 18.35 – 18.45 – 18.55 – 19.05 – 19.15 – 19.25 – 19.35 – 19.45 – 19.55 – 20.05 – 20.15 – 20.25 – 20.35 – 20.45
Ritorno: Montesilvano Pala Dean Martin – Via A. D’Andrea – Via Aldo Moro (dir. monti) – Via Portogallo – Via Ugo Foscolo – Via della Liberazione – Via Castellammare Adriatico – Viale Bovio – rotatoria Via Michelangelo- Pescara Piazza della Repubblica
PARTENZE DA MONTESILVANO PALA DEAN MARTIN:
6.35 – 6.45 – 6.55 – 7.05 – 7.15 – 7.25 – 7.35 – 7.45 – 7.55 – 8.05 – 8.15 – 8.25 – 8.35 – 8.45 – 8.55 – 9.05 – 9.15 – 9.25 – 9.35 – 9.45 – 9.55 – 10.05 – 10.15 – 10.25 – 10.35 – 10.45 – 10.55 – 11.05 – 11.15 – 11.25 – 11.35 – 11.45 – 11.55 – 12.05 – 12.15 – 12.25 – 12.35 – 12.45 – 12.55 – 13.05 – 13.15 – 13.25 – 13.35 – 13.45 – 13.55 – 14.05 – 14.15 – 14.25 – 14.35 – 14.45 – 14.55 – 15.05 – 15.15 – 15.25 – 15.35 – 15.45 – 15.55 – 16.05 – 16.15 – 16.25 – 16.35 – 16.45 – 16.55 – 17.05 – 17.15 – 17.25 – 17.35 – 17.45 – 17.55 – 18.05 – 18.15 – 18.25 – 18.35 – 18.45 – 18.55 – 19.05 – 19.15 – 19.25 – 19.35 – 19.45 – 19.55 – 20.05 – 20.15 – 20.25 – 20.35 – 20.45 – 20.55 – 21.05 – 21.15
FESTIVO
PARTENZE DA PESCARA PIAZZA DELLA REPUBBLICA:
7.00 – 7.30 – 8.00 – 8.30 – 9.00 – 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30 – 19.00 – 19.30 – 20.00 -20.30 – 21.00
PARTENZE DA MONTESILVANO PALA DEAN MARTIN:
7.00 – 7.30 – 8.00 – 8.30 – 9.00 – 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30 – 19.00 – 19.30 – 20.00 – 20.30 – 21.00
Le corse in partenza da Pescara non effettuano le fermate in C.so Vittorio Emanuele II (Bar Lucio) e Via Silvio Pellico
