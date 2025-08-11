STRADA PARCO PESCARA: AL VIA LE PROVE TECNICHE DI PRE ESERCIZIO DEL FILOBUS TUA

PESCARA – Al via stamani, come preannunciato da Tua, la società unica di trasporti della Regione Abruzzo, il pre-esercizio del nuovo sistema filoviario lungo la cosiddetta ‘Strada parco’ che collega Montesilvano a Pescara.

Da diverse ore i mezzi stanno circolando lungo il tracciato. Sono comunque tante le persone che, subito dopo il passaggio del filobus, continuano a percorrere la Strada parco a piedi o in bici.

La fase in corso, della durata di 20 giorni, è un passaggio tecnico obbligatorio previsto dalle normative di sicurezza: serve a verificare sul campo il corretto funzionamento dei mezzi e dell’infrastruttura, prima di accogliere i passeggeri.

Durante il pre-esercizio, i filobus percorrono l’intero tracciato senza passeggeri a bordo.

Si tratta di prove programmate per testare tutti i sistemi, dalla trazione elettrica alle fermate, in condizioni reali di circolazione. Al termine del pre-esercizio, i dati e le osservazioni raccolte serviranno a completare gli ultimi adempimenti previsti dalla normativa, in accordo con l’Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (Ansfisa).

L’obiettivo, ha spiegato Tua, è “mettere in esercizio il nuovo sistema filoviario in condizioni di massima sicurezza e piena efficienza, offrendo alla cittadinanza un servizio all’altezza delle aspettative”